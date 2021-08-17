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В Аламудунском районе проведена профилактика с детьми на водоемах

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками ИДН ОВД Аламудунского района совместно с районной госадминистрацией были проведены профилактические мероприятия по недопущению происшествий на воде. Сотрудниками милиции проведены ряд профилактических мероприятий по предупреждению среди местного населения о том, что отдыхая в озерах, рек, прудов и водоемах, необходимо соблюдать правила поведения и меры безопасности.

Также ребятам рассказали об опасности заражения различных инфекционных заболеваниях при купании на озерах, рек прудов и водоемах. Все дети выявленные купающимися в неположенных местах сотрудниками милиции были доставлены в органы внутренних дел, где после проведения профилактических бесед были переданы родителям.

Кстати, на территории Аламудунского района расположены более 60 водных объектов на которых наблюдается купание несовершеннолетних детей. За чистую в большинстве случаев указанные несовершеннолетние купаются в не приспособленных местах и во многих случаях родители указанных подростков не владеют информацией о местонахождении их детей, что в некоторых случаях приводит гибели детей

на водных объектах. В связи с чем органами внутренних дел Чуйской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев гибели детей на воде.

Сотрудники ГУВД Чуйской области в очередной раз напоминает жителям и гостям Чуйской области о необходимости соблюдения правил личной безопасности во время отдыха на воде. Купаться в неизвестных водоемах и необследованных местах опасно. В воде могут находиться затонувшие деревья, старые сваи, коряги, острые камни. Даже на официальных пляжах купание детей, особенно малолетних, должно проводиться под непрерывным контролем взрослых. Не следует также купаться после употребления спиртных напитков. Пренебрежение этими простыми правилами может привести к получению травмы или гибели детей на воде.


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URL: https://www.vb.kg/404993
Теги:
Аламудунский район, дети, профилактика
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