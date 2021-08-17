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Талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников

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Представители движения "Талибан" (запрещено в России) объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

Кроме того, талибы призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. "Приступайте к работе спокойно", - говорится в заявлении.

16 августа представитель движения Сухайль Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики "Талибана" уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405003
Теги:
Афганистан, Талибан
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