Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 419

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 419, ранены около 7 тыс. человек. Об этом в эфире государственного телевидения в понедельник сообщило управление гражданской защиты республики.

"На настоящий момент управление гражданской защиты зарегистрировало 1 419 погибших: 1 133 в департаменте Юг, 162 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и двое в департаменте Северо-запад. Также мы располагаем информацией о более чем 6,9 тыс. травмированных", - сообщил представитель ведомства.

По данным властей, более 37 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Источник: ТАСС