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Мальчик, проживающий в компьютерном клубе определен в интернат

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- Ренат Кольцов
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Мэрия столицы сообщает, что 15-летний Вадим (Никита), который вынужден был жить в компьютерном клубе, решением суда определен в Военно-Антоновский детский дом.

Сотрудник отдела по поддержке семьи и детей управления соцразвития Первомайского района поговорив с мальчиком, выяснил, что его зовут Колесник Вадим Александрович 2007 года рождения, в начале июля он сбежал из Военно-Антоновского детского дома.

На основании решения Первомайского районного суда несовершеннолетний был определен в интернатное учреждение на полное государственное обеспечение. Сегодня, 17 августа, он передан под расписку заместителю директора Военно-Антоновского детского дома гр. Асаналиеву Т.Н.

Дополнительно сообщается, что мать ребёнка лишена родительских прав на троих сыновей по причине того, что злоупотребляет спиртным, нигде не работает, попрошайничает и бросила детей, данные об отце и вовсе отсутствуют. Мальчик неоднократно сбегал из интерната, чтобы заниматься попрошайничеством в городе Бишкек. К примеру, за этот год он сбегал уже 2 раза, чтобы поиграть в компьютерные игры.


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URL: https://www.vb.kg/405043
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