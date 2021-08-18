В соцсетях появилось видео убийства самбиста из Узбекистана Элбека Рахимова

В Узбекистане, в Кашкадарье убили известного самбиста Элбека Рахимова. На него напали семеро молодых парней, сообщает СМИ.

Видеозапись нападения на спортсмена появилась сегодня в соцсетях. На записи группа молодых парней жестоко избивает Рахимова, затем они наносят ему несколько ножевых ранений, заталкивают в автомобиль и увозят в неизвестном направлении.

Самое интересное, что за всем этим наблюдают прохожие и никто из них, кроме стоявшей рядом девушки, не вступился за спортсмена.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что по данному факту возбуждено дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Семь человек привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела, шестеро из них задержаны.