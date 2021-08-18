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В Канте открывается новый ЦОН для жителей Ысык-Атинского района

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- Оксана Гут
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В городе Кант открывается новый Центр обслуживания населения. Об этом сообщила мэрия города.

В нем будет обслуживаться население Ысык-Атинского района.

Соответствующее поручение было издано премьер-министром КР еще 2 марта в целях улучшения качества предоставления государственных услуг населению района.

"На основании распоряжения главы Ысык-Атинской районной государственной администрации Нуралы Курмантаева от 10 августа на средства Фонда развития при содействии Мэрии города Кант начаты работы по открытию ЦОН на 1 этаже в здании Кыргызтелекома", - говорится в сообщении.

Открытие ЦОНа планируется к концу 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/405083
Теги:
ГРС, ЦОН, Кант, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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