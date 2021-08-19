Борцы - молодцы! А остальные?

Ранее завершились XXXII Летние Олимпийские игры. Эти состязания однозначно войдут в историю Кыргызстана как самые успешные. Любители спорта нашей страны до сих пор ходят под впечатлением от выступлений борцов Акжола Махмудова, Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой. Но в эйфорию впадать рано. Во–первых, никто из кыргызстанцев не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почета, а во–вторых, 13 из 16 спортсменов вернулись домой вообще без медалей.

Неоднозначно по отношению к спортсменам повели себя власти. С одной стороны, они щедро вознаградили наших героев спорта. Так, Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова получат по 7,5 миллиона сомов. Мээрим Жуманазарова - пять миллионов. Солидные денежные вознаграждения ждут главных и старших тренеров сборных. Государство не забудет также первых и личных наставников, отмечен будет труд врача, массажиста борцовских дружин. Но вот что озадачивает в этой истории. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на торжественной встрече олимпийцев, которая прошла 6 августа на площади Ала–Тоо, ни словом не обмолвился о том, собирается ли государство усилить заботу о развитии всего отечественного спорта.

Нужно честно признать, только спортивная борьба в нашей стране радует любителей спорта. Остальные дисциплины стагнируют, а некоторые из них откатились на 30–40 лет назад.

Наш стрелок Каныкей Кубанычбекова на Играх в Токио заняла 48–е место из 50 возможных. А ведь в 80–х годах прошлого века на мировой арене блистали Александр Мелентьев, Юрий Ломов и другие наши снайперы. Но с начала 90–х годов система подготовки талантливых стрелков сломалась.

Фехтовальный спорт Кыргызстана в Токио представлял ничем не выдающийся легионер Роман Петров, который довольствовался 32–м местом. Нет больше в стране героев олимпиад и чемпионатов мира, таких, какими были Александр Абушахметов, Леонид Дунаев.

Тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков (96 килограммов) занял шестое место, показав в сумме двоеборья результат в 374 килограмма. А победитель в этой весовой категории - спортсмен из Катара - поднял по итогам выступлений 402 килограмма. Гигантская разница!

Пловец Денис Петрашов на дистанции 200 метров брассом занял 18–е место, отстав от лидера на 4 секунды. Здесь есть о чем подумать, и в частности, о том, почему у нас за последние годы не появилось больше пловцов международного уровня?

Марафонка Дарья Маслова довольствовалась 36–м местом, отстав от победительницы из Кении Перес Джепчирчир на 8 минут. Низкий результат в беге на 5 тысяч метров показал Нурсултан Кенешбеков. В первых же боях были повержены дзюдоист Владимир Залоев, борцы вольного стиля Эрназар Акматалиев и Айаал Лазарев. Выходит, что на Олимпиаде большинство наших спортсменов все–таки стали статистами.

В чем причина слабых выступлений наших спортсменов? Этот вопрос мы адресовали известным специалистам кыргызского спорта.

Алмаз Касенов, заслуженный тренер КР. Отличник физической культуры и спорта:

- Самое слабое звено в нашем спорте - низкая квалификация тренеров. Многие из них работают по устаревшим методикам, им негде обогащать свои знания. Тренерские курсы в Академии физкультуры проводятся формально, инструкторы из–за рубежа приезжают редко.

Болот Мотукеев, президент Олимпийской академии, мастер спорта СССР по самбо, доктор социологических наук:

- Странную политику ведет Госагентство по спорту, всемерно поддерживая борьбу и забывая о представителях других дисциплин. Такая избирательность и сыграла с нами на Олимпиаде злую шутку.

Токтобек Иманалиев, советник ректора Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта, профессор:

- Две беды у нас не изжиты до сих пор: слабая работа многих федераций и отсутствие внимания к детскому и массовому спорту. Наладим работу по этим направлениям - и тогда достойно будем выступать на международной арене.