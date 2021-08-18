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В МВД КР разрабатываются планы по профилактике насилия в отношении женщин

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- Айжан Мамбеталиева
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В МВД КР совместно с другими ведомствами разрабатываются совместные планы по профилактике насилия с целью улучшения услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, 17 августа 2021 года в городе Нарын Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и ОФ "Центр исследования демократических процессов" в целях реализации совместной инициативы Правительства Кыргызской Республики, Организации Объединенных Наций и Европейского союза "Луч света" проводят семинар-совещание на тему "Межведомственная координация и базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия".

"Целью семинара-совещания является разработка совместного Плана по профилактике насилия в отношении женщин и девочек. Программа семинара-совещания включает темы, направленные на улучшение понимания основополагающих принципов и стандартов базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, предоставляемых органами здравоохранения, социального развития и внутренних дел. Участники познакомятся с полномочиями и практической деятельностью органов местного самоуправления по профилактике семейного насилия и оказанию помощи пострадавшим, а затем разработают проекты планов для каждого айыльного аймака с учетом местной специфики и потребностей женщин и девочек.

Семинар-совещание провели начальник отдела по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности МВД КР, полковник милиции Адылова Нуржан, главный специалист управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики МЗСР КР Асылбашева Раиса, а также сотрудники ОФ "ЦИДП".

Принял участие в семинаре-совещании начальник УВД Нарынской области, полковник милиции Жумабеков Алмазбек и он отметил важность разрабатываемых совместных планов мероприятий, направленных на пресечение насилия в отношении женщин и девочек, а также выразил благодарность организатором семинара.

А также, представители айыл окмоту, женсоветов, судов аксакалов, членов местных комитетов по профилактике насилия, квартальных и старост сел пилотных сообществ Кочкорского и Ат-Башинского районов, а также сотрудники территориальных органов социального развития, здравоохранения и внутренних дел".


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URL: https://www.vb.kg/405096
Теги:
МВД, Нарын, насилие, Кыргызстан, профилактика
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