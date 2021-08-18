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Мэрия построит в "Ак-Ордо" школу и детсад

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- Ренат Кольцов
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Сегодня в жилом массиве "Ак-Ордо" состоялась церемония закладки капсулы в основание зданий нового детского сада и школы.

Как сообщает пресс-служба городского муниципалитета, в церемонии закладки приняли участие исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев и жители жилого массива.

Во время мероприятия градоначальник особо подчеркнул важность выполнения всех работ в срок и в соответствии с утвержденными СНИПами и ГОСТом.

Новую трёхэтажную школу планируют построить на пересечении улиц Тагай-Бий и Садыр-Аке. Проектная мощность рассчитана на 750 ученических мест в одну смену, 23 ученических класса вместимостью по 30-32 ученика. В школе будут: учебный корпус, спортивный, актовый, читальный, справочно-информационный залы, драматический кружок, кабинет хореографии, кино-фото студия, подсобные помещения и столовая, также предусмотрены пандусы. Строить школу будет подрядная организация – ОсОО "Байэл-А-Курулуш".

Детский сад будет двухэтажным и сможет принять 280 маленьких бишкекчан. В садике разместят игровые комнаты, буфетную, кухню, спальные, технические помещения, приемные, медицинский кабинет, музыкально-гимнастический зал. По результатам тендера победителем определён ОсОО "Ак-ниет-Курулуш", данная компания и будет заниматься строительством дошкольного учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/405102
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