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Сможет ли Панджшер противостоять "Талибану"?

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Прямо сейчас в Панджшерское ущелье перетягиваются не желающие сдаваться правительственные войска Афганистана, туда же приехал вице-президент страны. Впервые с 2001 года над провинцией подняли флаг "Северного Альянса", который противостоял Талибану* в далёких 90-х.

Что происходит в Панджере ичто из этого может получиться? В материале Mash.

Панджшерское ущелье

С языка дари Панджшерское ущелье переводится как "ущелье пяти львов". На самом деле - это долина (ведь геологически ущелья гораздо больше) реки Панджшер и часть горной системы Гиндукуш, разделяющей Афганистан на северную и южную части.

География этого места будто создана для партизанской войны и вечной обороны: сложная система притоков, которые текут через узкие ущелья, превращает Панджшер в идеальную естественную крепость. Более того, район богат литием и изумрудами, считающимися одними из лучших во всём мире. Населен же регион преимущественно таджиками, которые говорят на дари.

Почему это важно? Во-первых, в Афганистане существует традиционный для многих стран конфликт между Севером и Югом. Север населяют таджики, узбеки и хазарейцы. Юг же - пуштуны. У этих народов разные взгляды на ислам, разная социальная структура, разные традиции и разные языки. Активно укрепляющий свою власть Талибан* - пуштунское движение, движение этническогобольшинства.

И, разумеется, на фоне краха Республики и образования нового Эмирата давнее противостояние между народностями накаляется.

Во-вторых, из-за особенностей рельефа регион почти невозможно захватить. А если и получится, то удерживать - крайне сложно. Советские войска много раз пытались взять Панджшер штурмом, но полного контроля так никогда и не добивались.

Прекрасно знающие местность афганские боевики заставляли географию работать на себя: высокие скалы, отвесные склоны и перевалы были запросто превращены в огневые точки. При грамотном командовании каждый квадратный метр Панджшера будет сопротивляться противнику.

В-третьих, запасы изумрудов, обладающих уникальной чистотой и свойством поглощения света с разной полярностью, обеспечивают региону экономическую базу.

Именно на деньги, полученные от продажи изумрудов, боровшиеся с советской армией силы вооружали и кормили свою армию.

И, наконец, традиции. Панджшер оставался бастионом, занять который до конца ни у кого не получилось. Ни у СССР, ни у радикальных исламистов.

До самого краха первого Исламского Эмирата ущелье было базой "Северного Альянса" и центром антиталибского сопротивления.

"Панджшерский лев" внутри "Северного альянса"

СССР вступил в Афганистан в 1979 году и столкнулся с сопротивлением моджахедов. В переводе с арабского "моджахед" - борец за веру.

Сопротивление Советам и установленной ими власти представляло из себя децентрализованное объединение различных группировок шиитов и суннитов.

Одной из такой групп было Исламское общество Афганистана. Руководил ей Бурхануддин Раббани, а самым известным полевым командиром был Ахмад-Шах Масуд.

Моджахеды под командованием таджика Масуда располагались в Панджшерском ущелье, и именно с ними связывают самые ожесточённые эпизоды советскоафганской войны.

Советские войска провели девять операций против Масуда, но уничтожить его так и не получилось. За военные таланты и высокую поддержку среди местного населения Масуда прозвали "Панджшерским львом".

После вывода советских войск в 1989 году моджахеды продолжили борьбу за власть. Масуд тогда фактически контролировал ряд крупных северо-восточных провинций, где проживали 2,5 миллиона человек.

Возглавляемый им регион со столицей в городе Талукан тогда называли "Масудистаном", по фамилии лидера.

По сути, Масуд видел будущий режим Афганистана - демократией без иностранного вмешательства. В котором всё многообразие религиозных, этнических и социальных конфликтов решается путём дискуссии, учитывающей интересы всех заинтересованных групп.

Талибам* "Альянс" предлагал участвовать в мирном процессе на условиях равнозначного представительства пуштунского народа. У представителей "Альянса" не возникало таких проблем и с правами женщин, которые в первом эмирате находились в ужасающем состоянии.

Более того, Ахмуд заявлял, что необходимо позволить женщинам занимать выборные политические должности.

В 1992 году режим, установленный СССР, во главе с Мохаммадом Наджибуллой, пал. Войска Масуда и другого военного деятеля Абдул-Рашида Дустума (того самого, кто спешно бежал из своих золотых хором уже в 2021-м) взяли Кабул.

Образовалось Исламское Государство Афганистан, в котором сам Масуд занял пост министра обороны, а лидер партии "Исламское общество" Раббани - президента.

Затем моджахеды начали воевать уже друг с другом. Между полевыми командирами, действовавшими некогда в тактическом союзе, развернулась борьба за власть. И в этот момент, воспользовавшись принципом "разделяй и властвуй", на арену вышел Талибан*.

Пока умеренные исламисты, включая Масуда, Дустума и Гульбеддина Хаматияра, были заняты уничтожением друг друга, радикалы-талибы, окончательно оформившиеся в 1994 году, начали наступление.

К 1996 году Талибан* занял Кабул и провозгласил Эмират. Тогда несогласные с радикалами силы под предводительством Масуда вернулись в "Масудистан", на север Афганистана.

В 1996 году военачальники, несогласные с режимом Талибов*, формируют "Северный Альянс". И хоть Раббани и признают "официальным" лидером Афганистана, руководит "Альянсом" Ахмад-Шах Масуд.

"Панджшерский лев" смог выстроить серьёзную международную коалицию вокруг занимаемых им северных земель. Поддержку его войскам оказывали США, Индия и Россия. Эти страны снабжали "Альянс" вооружением, финансами, разведывательной информацией и гуманитарной помощью.

До самого 2001 года, когда американские войска вошли на территорию Афганистана, "Северный Альянс" под командованием Масуда не позволял Талибану* захватить всю территорию страны.

Но за два дня до теракта 11 сентября 2001 года Масуда убивают. Террористы-смертники под видом журналистов пригласили командира на интервью, спрятав взрывчатку в видеокамеру. Он скончался от полученных ран.

После начала операции США в Афганистане "Северный Альянс" поддержал американских военных и вместе с ними выбил Талибан* из Кабула. В 2001 году организация распустилась. А Абдул-Рашид Дустум стал замминистра обороны, пожизненным маршалом и обзавёлся импозантным жилищем в Мазари-Шарифе.

Сын за отца: возрождение сопротивления

И вот в 2021 году, после эвакуации американских войск, Панджшер остаётся единственной провинцией, не занятой Талибаном*.

16 августа уже другой Ахмад Масуд, 32-летний сын легендарного военачальника, призвал всех несогласных с новым Эмиратом приезжать к Панджшерскому ущелью и присоединяться к создающемуся антиталибанскому фронту.

К нему присоединился вице-президент Афганистана Амрулла Саллех.

В отличие от президента Гани, сбежавшего из страны, набив вертолёт деньгами, Саллех заявил, что никогда "не преклонится перед талибами".

16 августа над Панджшером впервые с 2001 года вновь подняли флаг "Северного Альянса". В регион стягиваются части афганской армии, не пожелавшие сдаться талибам.

Масуд-младший заявил о своих политических амбициях ещё в 2019 году, и долгое время искал сторонников, в том числе и среди зарубежных лидеров. Особенно активизировалась его деятельность в апреле, когда стало понятно, что противостояния с Талибаном* не избежать. Заявил он о начале политической деятельности на могиле отца.

Каких же взглядов придерживается Масуд-младший, проучившийся семь лет в британских университетах?

Он выступает за швейцарскую модель обустройства Афганистана: максимальную децентрализацию, переход власти от центра к регионам и создание системы сдержек и противовесов, чтобы не позволить одной этнической группе навязывать решения другим народностям.

Во многом его идеология происходит из первоначальной программы "Северного Альянса", вынужденного добиваться компромисса между региональными лидерами. Масуд-младший резко критиковал соглашение между США и Талибаном* о выводе войск за недостаточную проработанность регионального вопроса:

Есть ли перспективы?

Ответить на этот вопрос по-настоящему сложно. Несмотря на заявления нынешних хозяев Кабула о том, что вся территория Афганистана контролируется ими, - это не так. Панджшер действительно не имеет границ с другими государствами, но в какой степени талибы* владеют всеми северными границами - вопрос. Если сопротивление окажется в изоляции, без возможности подвозить снабжение и боеприпасы из-за рубежа, то вряд ли оно продержится долго.

Возникает ещё и вопрос международной поддержки. В прошлом "Северный Альянс" был способен удерживать позиции из-за мощной помощи со стороны России, Индии и США. Будет ли оказана такая же помощь на этот раз и есть ли со стороны крупных геополитических игроков необходимость поддерживать афганский Север?

Помимо этого, непонятно, насколько боеспособны войска, собирающиеся сейчас в Панджшере.

Все видели, как афганские военные часть за частью, без боя, сдавались Талибану* вместе с техникой и вооружением.

Хватит ли морального духа, а самое главное, численности и техники у перешедших на сторону Масуда-младшего воевать с успевшими обзавестись брошенной авиацией талибами?

С другой стороны, укрываться в ущельях Панджшера можно действительно долго, а местное таджикское население достаточно мотивировано, чтобы сражаться с Талибаном*. Тем более что Масуд-младший для многих становится "мессианской фигурой", прямым продолжателем дела своего отца, мавзолей которого всё ещё находится в Панджшере.

Есть и чисто экономический аспект: те самые изумруды. Ведь когда-то именно на них держалась вся мощь моджахедов, покупались вооружения и припасы.

Третьи страны, заинтересованные пусть и не в падении Талибана*, но в его возможном сдерживании, могут оказывать некоторую поддержку, если новый "Альянс" продержится достаточно долго. Ведь его всегда можно использовать как способ ограничения талибских амбиций.

В любом случае противостояние в Афганистане всё ещё не закончилось и пока ставить крест на альтернативном лагере рано. Как и делать определённые выводы.

Панджшер может рухнуть через несколько месяцев, а может стать началом очередного долгого этапа в кровавой истории несчастного государства.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/405130
Теги:
Афганистан
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