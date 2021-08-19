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Сбежавший президен Ашраф Гани обещает вернуться в Афганистан

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- Александра Василькова
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Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу страны. Он опубликовал обращение к афганцам на своей странице в Facebook.

Сбежавший президент подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он заявил, что его вынудили покинуть Афганистан, но пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем.

Гани также назвал необоснованными сообщения о том, то он вывез из страны крупные суммы денег.

Напомним, Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег. Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар оценил ее в 169 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/405134
Теги:
Афганистан, президент
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