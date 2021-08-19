Дело экс-судьи Мамытова: "Не удивительно, почему инвесторы бегут из КР!"

Вчера в Бишкеке у здания Верховного суда прошел митинг с требованием отставки судьи Свердловского районного суда столицы Алмы Кадыркуловой, которая рассматривает дело по факту мошенничества со стороны бывшего судьи Аламединского районного суда Эмиля Мамытова.

Напомним, дело в том, что в 2010 году в частную компанию ОсОО "Транс Мониторинг" приняли на работу в качестве гендиректора бывшего судью Эмиля Мамытова и он в течение семи лет воровал у компании имущество и деньги. В последний раз он вкупе со своими сообщниками присвоил участок и расположенное на нем здание, принадлежащие компании. Также он, подделав подпись гражданина России, присвоил себе компанию. Ему было предъявлено обвинение по факту мошенничества и материалы были направлены в суд. Он был взят под стражу, но 7 октября 2020 года судья Свердловского районного суда Алма Кадыркулова отпустила его под домашний арестучастники акции возмущены, что судья Кадыркулова затягивает дело и более того, изменила Мамытову меру пресечения, отпустив его под домашний арест.

Инвесторы бегут от судейского беспредела

Адвокат Алия Турумбекова, которая в этом деле представляет интересы одного из потерпевших Абдсурасулова от действий бывшего судьи и его сообщников, направила обращение в аппарат президента, Совбез и генеральную прокуратуру. В своем письме юрист подробно описала нарушения как со стороны судьи, так и со стороны правоохранительных органов.

"Самым огорчительным фактом является то, что по уголовному делу проходят бывший судья Мамытов Э. и супруга действующего судьи Курманова А.Т. Айгул Кожомкулова, которые в сговоре при совершении ряда мошеннических действий причинили материальный ущерб Р. Абдурасулову на сумму 112 769 141 сом. Эти лица путем своих связей всячески оттягивали время во избежание уголовной ответственности, не смотря на то, что в качестве доказательств имеются не только прямые показания свидетелей, но и заключения судебно-почерковедческой, бухгалтерской экспертизы, а также заключение аудиторской проверки.

Основное уголовное дело по обвинению вышеуказанных лиц направили в суд в декабре месяце 2019 года, но по настоящее время по делу не принято решение. Со слов Абдурасулова Р. рассмотрение по существу затягивает судья Свердловского райсуда Кадыркулова А., которая по непонятной причине, приняв дело к своему производству, изменила меру пресечения в отношении Мамытова Э., тогда как предыдущий судья Чотонов С. не был на больничном, в отпуске, да и вовсе не имелись основания для его отвода. Каким образом и по какой причине передали это дело не понятно, но понятно только одно, что все эти действия были направлены в угоду обвиняемых. Ведь судом целенаправленно затягивается дело, дабы бывшему коллеге дать возможность уйти от уголовной ответственности, так как по основному эпизоду сроки давности истекли в апреле 2021 года и скорее всего задачей председательствующей судьи является еще более затянуть судебное разбирательство на 3-4 года и вот тогда ее задача будет исполнено окончательно", - написала адвокат в своей жалобе.

Также Алия Турумбекова недоумевает, почему до сих пор не привлекли к ответственности соучастников Эмиля Мамытова.

"На основании письменного решения учредителей ОсОО "Транс Мониторинг Азия" был приобретен земельный участок площадью 518 кв.м., расположенного по адресу г. Бишкек ул. Осмонкула д. 113, и возведено на нем здание офиса. Также решением общего собрания учредителей было принято решение оформить этот земельный участок на коммерческого директора ОсОО "Транс Мониторинг Азия" Арстанбекова Н.А. от 25.09.2012 года с последующим переоформлением его после завершения строительства на общество.

Однако, в последующем Арстанбеков Н.А. вместо переоформления данного недвижимого имущества на ОсОО "Транс Мониторинг Азия" переоформил на супругу Генерального директора ОсОО "Транс Мониторинг Азия" Эмиля Мамытова Шаршенову Ч.Т. То есть несмотря на имеющееся решение учредителей ОсОО Арстанбеков Н.А. вступил сговор с Эмилем Мамытовым и его супругой Шаршеновой Ч.Т. путем заключения договора-купли продажи от 29.04.2014 года. Таким образом Мамытов, Шаршенова Ч. и Арстанбеков Н.А. причинили материальный Абдурасулову Р. ущерб на общую сумму 28 193 317 сом.

О том, что спорный объект оформлялся на Арстанбекова Н.А. временно, последний подтвердил своими показаниями. Также он подтвердил, что при реализации вышеуказанного объекта за данный офис Шаршенова Ч.Т. ничего не платила.

Допрошенная в ходе судебного разбирательства по гражданскому делу Шаршенова Ч.Т. не смогла суду пояснить ни стоимость, за которую она приобрела спорный объект, ни размер своего дохода от предпринимательской деятельности, ни то обстоятельство, кто именно передавал денежные средства за покупаемую недвижимость. Следователем ГСУ ГКНБ КР Жантаевым С.Ж. материалы в отношении Арстанбекова Н.А. были выделены в отдельное производство, в рамках которого обязаны были дать юридическую оценку не только последнему, но и супруге Мамытова Шаршеновой Ч.Т.. Но по настоящее время не известно, какое решение было принято в отношении двух последних лиц".

Самым вопиющим же фактом является то, что по вышеуказанным делам потерпевшими признаны инвесторы из России и Казахстана.

"Не удивительно по какой причине инвесторы сворачивают свою деятельность и покидают нашу республику. Ведь судейская система гниет изнутри! Отсутствие правосудия разрушает государство, и во всех бедах нашего народа и нашей страны виноваты судьи, прокуроры и следователи!

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

1. Соединить в одно производство и взять на контроль расследование досудебных производств в отношении Шаршеновой Ч.Т. и Арстанбекова Н.А.

2. Обеспечить объективным расследованием, без волокиты дела и принять законное, обоснованное решение.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, вплоть до отстранения от занимаемой должности", - говорится в обращении Турумбековой.