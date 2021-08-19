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Кыргызстан и Армения будут наращивать торгово-экономическое сотрудничество

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- Ренат Кольцов
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Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в рамках заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках евразийской интеграции и ОДКБ. Садыр Жапаров отметил наличие всех благоприятных условий для увеличения объема торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Говоря о партнерстве в рамках ЕАЭС, Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона уделяет особое внимание евразийской интеграции. Участие Кыргызской Республики в ЕАЭС остается приоритетным направлением внешнеэкономической политики страны.

По его словам, необходимо продолжать целенаправленную работу по дальнейшему формированию общего рынка труда в рамках Союза.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС открывает новые возможности для наращивания торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Арменией.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнул необходимость проработки планов по дальнейшему развитию стран, с учетом членства в ЕАЭС и пожелал Садыру Жапарову успехов во благо страны и дружественного народа Кыргызстана.

Относительно проведения первого заседания совместной Межправительственной комиссии, Никол Пашинян поддержал инициативу Садыра Жапарова и отметил, что армянская сторона в ближайшее время назначит сопредседателя комиссии.

Стороны выразили взаимную готовность к продолжению активного сотрудничества по всем актуальным направлениям, в том числе торгово-экономической и политической сферах.


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URL: https://www.vb.kg/405162
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