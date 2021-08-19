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Посол Афганистана Зохир Агбар: Гани украл из казны 169 миллионов долларов

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- Ренат Кольцов
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Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар в среду на пресс-конференции в Душанбе, сообщают "РИА Новости"

Он назвал побег президента Гани "предательством государства и нации" и заявил, что тот "украл 169 миллионов долларов из государственной казны".

При этом посол заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. "В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства", - заявил посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".


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URL: https://www.vb.kg/405164
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