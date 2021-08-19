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Мама перекинула ребенка через "колючку" в надежде, что его увезут из Кабула

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- Ренат Кольцов
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В интернет появилось видео, снятое возле аэропорта в Кабуле. Огромные толпы людей стоят, умоляя иностранных военных вывезти их из страны. Но больше всего ужасает то, как матери в толпе, жертвуя собой, просят хотя бы забрать их детей. Кто-то передавал малышей по рукам, кто-то буквально кидал их через колючую проволоку. Солдаты вспоминают со слезами на глазах о том, свидетелями какого кошмара они стали, пишет "Лайф"

Несмотря на все усилия, британцы просто физически не могут эвакуировать всех жителей, которые не хотят оставаться в стране под властью "Талибана". На данный момент в гостинице Baron в сотнях метров от аэропорта военные собирают британских граждан и афганцев, которые работали на правительство во время 20-летней войны, о завершении которой талибы объявили несколько дней назад.

Матери были в отчаянии, их избивали талибы. Они кричали "Спасите моего ребёнка!" и кидали младенцев прямо в нас. Некоторые из детей падали на колючую проволоку. То, что произошло, было ужасно. К концу ночи среди нас не было ни одного, кто бы не плакал

Офицер британской армии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные не забирали детей без родителей. Вместе с младенцами эвакуировали все семьи. Так что за ребёнка на видео можно не переживать - его родители будут рядом с ним. Также Уоллес отметил, что военные забрали 120 семей, а ещё 138 должны были улететь через несколько часов, пишет Metro.


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URL: https://www.vb.kg/405165
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