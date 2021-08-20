В селе Чуй погиб мужчина при рытье колодца

В Кыргызстане в селе Чуй Чуйского района произошел несчастный случай со смертельным исходом. На улице Проектируемая рядом с домом трое мужчин копали колодец, но когда дошли до глубины 15 метров, один из рабочих начал задыхаться от нехватки воздуха, и умер отравившись угарным газом. Сообщает пресс-центр МЧС.

На место происшествия были привлечены три спасателя из пожарно-спасательной части №21 города Токмок. Спасатели вытащили тело погибшего из колодца. Оставшихся двоих мужчин вытащили местные жители до прибытия спасателей.