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В селе Чуй погиб мужчина при рытье колодца

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в селе Чуй Чуйского района произошел несчастный случай со смертельным исходом. На улице Проектируемая рядом с домом трое мужчин копали колодец, но когда дошли до глубины 15 метров, один из рабочих начал задыхаться от нехватки воздуха, и умер отравившись угарным газом. Сообщает пресс-центр МЧС.

На место происшествия были привлечены три спасателя из пожарно-спасательной части №21 города Токмок. Спасатели вытащили тело погибшего из колодца. Оставшихся двоих мужчин вытащили местные жители до прибытия спасателей.


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URL: https://www.vb.kg/405170
Теги:
МЧС, несчастный случай, Чуйская область, Кыргызстан
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