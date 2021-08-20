В Оше для сотрудников МВД проходит тренинг по вопросам торговли людьми

19-20 августа 2021 года в городе Ош проходят двухдневные практические тренинги для работников органов прокуратуры и начальников следственных служб органов внутренних дел из южных регионов Кыргызстана на тему: "Расследование и судебное преследование преступлений, связанных с торговлей людьми, включая международное сотрудничество и вопросы оказания юридической и иной помощи жертвам торговли людьми".

На тренинге принимают участие 26 сотрудников МВД и 28 работников органов прокуратуры.

Целью тренингов является повышение квалификации следователей органов внутренних дел и работников органов прокуратуры в сфере расследования и судебного преследования преступлений, связанных с торговлей людьми путем практического применения в рамках проектов нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В ходе тренинга участники повысят свою осведомленность в особенностях расследования и судебного преследования уголовных дел по торговле людьми, в вопросах международного сотрудничества и оказания юридической и иной помощи

жертвам торговли людьми.

В ходе тренинга рассматривается национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми, критерии идентификации жертв торговли людьми, признаки эксплуатации жертв торговли людьми, а также роль службы криминальной милиции, следственной службы МВД и прокуратуры борьбе с преступлениями связанными с торговлей людьми.

Тренинг организован совместно МВД и Генеральной Прокуратурой Кыргызской Республики при технической поддержке Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызской Республике.

В качестве тренеров участвуют начальник Первого управления СКМ МВД Кыргызской Республики полковник милиции Джумабаев М.Дж., а также сотрудники Генеральной прокуратуры, разработчики новых проектов УК и УПК КР.