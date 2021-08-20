ГКНБ: задержан подозреваемый в терроризме кыргызстанец

Госкомитет национальной безопасности сообщает, что 17 августа в рамках контртеррористических мероприятий в Джалал-Абадской области задержан гражданин КР А.Ж., 1995 года рождения разыскиваемый за причастность к деятельности международных террористических организаций в Сирии.

Установлено, что задержанный в 2015 году выехал в Сирию, где участвовал в вооруженном конфликте на стороне бандформирований международной террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам".

По заданию главарей МТО А.Ж. должен был проникнуть в Кыргызстан и организовать подпольную ячейку для развертывания террористической деятельности. Он прибыл в страну на основании поддельных документов.

В рамках материалов досудебного производства задержанный водворен в ИВС.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.