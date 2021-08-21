Из Москвы продолжают депортировать мигрантов – участников массовых драк

Российские власти депортировали из страны уже 46 мигрантов, задержанных после массовой драки возле станции метро "Кузьминки" в Москве. Все они были участниками резонансного инцидента, происшедшего в ночь на 13 июля, сообщили в столичных правоохранительных органах.

Согласно постановлению в отношении одного из задержанных, разбирательству предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия". В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.

В драке, по разным данным, участвовало до 200 человек, в основном, это уроженцы Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Нескольких пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями. Полиция задержала 103 человека.

Как проинформировал глава пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, 87 мигрантов были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан сроком на 90 суток. После депортацию им запрещается въезд на территорию России. В отношении восьмерых возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ходе первой депортации, происшедшей в середине августа, на родину из аэропорта "Домодедово" было отправлено 26 мигрантов-кыргызстанцев, двумя авиарейсами – в Бишкек и Ош. Им запретили въезд в Россию на 40 лет.

Вынужденно покинуть РФ рискуют и участники другого аналогичного конфликта, который произошел 15 августа на одной из футбольных площадок в столичном районе Царицыно. По словам Владимира Васенина, полицейские задержали 34 мигранта. На них составили протоколы за мелкое хулиганство, шестерых оштрафовали, остальные арестованы на сроки от 10 до 15 суток.

"16 из арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Решается вопрос о вынесении решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию данных граждан и об их депортации. Продолжается работа о привлечении остальных задержанных к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ с последующим принятием решений в соответствии с действующим законодательством", - сказал Васенин.

Среди задержанных также оказались и граждане Кыргызстана. Как сообщали в посольстве КР в РФ, сотрудники которого в целях оказания соотечественникам консульско-правовой помощи выезжал в отдел полиции "Царицыно", двоих из задержанных отпустили после наложения административного штрафа в размере 500 рублей. В отношении четверых был применен административный арест на 15 суток на основании статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Мелкое хулиганство").

"Как установлено, молодые граждане государств Центральной Азии играли в футбол, в ходе которой произошла словесная перепалка. Жители близлежащего дома вызвали полицию", - рассказали в посольстве.