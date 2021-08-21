МИД РФ: В политике Кыргызстана нет никаких признаков национализма

В официальной политике Казахстана и Кыргызстана нет никаких признаков национализма и любых форм его проявления. Об этом 19 августа в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в официальной политике Киргизии, и в официальной политике Казахстана нет ничего, что бы подвергло сомнению их принципиальный подход к вопросам национализма и форм его проявления", - отметила Захарова, комментируя недавние инциденты, связанные с русским языком, в этих республиках.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, многие государства с многообразным этническим и конфессиональным составом проходят через аналогичные этапы. И тут важно, "насколько четко столицы, государства, правительства ставят барьер" на пути действий тех людей, которые "заигрываются в национализм, националистические игры".

Данная проблема была поднята и в ходе прошедшего в тот же день традиционного еженедельного брифинга Марии Захаровой. Ей были заданы вопросы:

"Как вы прокомментируете резкий всплеск русофобии в Центральной Азии? Отражают ли недавние случаи в Казахстане и Киргизии политику властей? Какие меры будет предпринимать Россия, чтобы отстоять интересы русскоязычного меньшинства?".

Отвечая на эти вопросы, Захарова сообщила:

"Отслеживаем любую информацию о проявлениях национализма, в том числе на религиозной и языковой почве в отношении соотечественников и представителей русскоязычного населения в иностранных государствах. Делаем это регулярно. Когда комментируем эти резонансные случаи, речь идёт о публичной оценке. Это абсолютно не замещает собой ту практически ежедневную работу, которую проводит российское внешнеполитическое ведомство, посольство и Россотрудничество на этом направлении".

"Нам известно, - продолжила Захарова, - о недавних материалах в интернете, а также инцидентах в Казахстане и Киргизии, вызвавших широкий резонанс в российском обществе. К сожалению, не в первый раз мы это видим. МИД России и наши посольства в Нур-Султане и Бишкеке своевременно отреагировали на указанные эксцессы. Ещё раз хотела бы подчеркнуть, под словом реагировать подразумеваю не только публичную реакцию, но и практические шаги".

Мария Захарова напомнила, что 16 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым, "призвав органы власти Киргизии оперативно реагировать на подобные случаи во избежание ущемления прав и достоинства наших соотечественников".

"Глава киргизского внешнеполитического ведомства заверил, что руководство республики продолжит твёрдо противодействовать любым проявлениям национализма, содействовать укреплению роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что в телефонном разговоре Сергея Лаврова с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, состоявшемся 18 августа, стороны подтвердили, что деятельность "языковых патрулей" будет тщательно проверена и не останется без соответствующей реакции казахстанских властей и правоохранительных органов, а любые проявления бытового национализма будут решительно пресекаться.

"Защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом была и остается одним из приоритетов внешней политики России. Наши посольства уделяют этому пристальное внимание, готовы в любой момент оказать необходимое содействие россиянам и российским соотечественникам. Для любого государства и народа национализм во всех его проявлениях – это зло и позор, с которыми необходимо бороться. Официальная позиция и упомянутых вами в вопросе стран, и их официальных представителей широко известна и не оставляет никаких сомнений относительно того, какую позицию они занимаю", - резюмировала Мария Захарова.