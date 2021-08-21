Нацгоспиталь закупает медикаменты и изделия медназначения на 25,8 млн сомов

Национальный госпиталь при Минздраве объявил о закупке медикаментов и изделий медицинского назначения на сумму 25 миллионов 807,3 тысячи сомов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшие суммы выделяются на закупку различных растворов и жидких антибиотиков для внутривенного и внутримышечного введения, например, для кратковременного лечения болевого синдрома, для парентерального питания, когда нет возможности кормить больного естественным путем. На два миллиона 600 тысяч сомов планируется закупить ставший известный всем после начала пандемии коронавирусной инфекции гепарин, который предупреждает повышенную свертываемость крови и, как следствие, развитие тромбозов.

Вообще в списке препаратов, необходимых сегодня нашему здравоохранению, более тридцати наименований лекарственных средств. Кроме того, в нем значатся маски, тест полоски, различные виды шприцев, игл, систем, дозаторов, респираторов, тонометры и другие изделия медицинского назначения.