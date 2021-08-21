Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупа Абдрахманова в Жаркынбаево

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 августа, начал рабочую поездку в Иссык-Кульскую область с возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Жусупу Абдрахманову, установленному в его родовом селе Жаркынбаево Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году на республиканском уровне пройдут юбилейные мероприятия в честь 120-летия первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова, внесшего значительный вклад в становление кыргызской государственности.

Празднование юбилея запланировано в г. Бишкек и регионах страны, в том числе и в селе Жаркынбаево, где родился Жусуп Абдрахманов.

Здесь же Садыр Жапаров поприветствовал и тепло побеседовал со старейшинами села Жаркынбаево.