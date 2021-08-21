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Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупа Абдрахманова в Жаркынбаево

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 августа, начал рабочую поездку в Иссык-Кульскую область с возложения цветов к памятнику выдающемуся государственному деятелю Жусупу Абдрахманову, установленному в его родовом селе Жаркынбаево Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году на республиканском уровне пройдут юбилейные мероприятия в честь 120-летия первого председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова, внесшего значительный вклад в становление кыргызской государственности.

Празднование юбилея запланировано в г. Бишкек и регионах страны, в том числе и в селе Жаркынбаево, где родился Жусуп Абдрахманов.

Здесь же Садыр Жапаров поприветствовал и тепло побеседовал со старейшинами села Жаркынбаево.


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URL: https://www.vb.kg/405237
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан
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