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Главы ОДКБ в онлайн формате обсудят в понедельник ситуацию в Афганистане

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- Ренат Кольцов
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что вопросы безопасности крайне важны с учетом ситуации в Афганистане, и выразил надежду на встречу 23 августа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает "Взгляд"

Путин заявил, что "сейчас один из наиболее актуальных вопросов – это вопросы безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане".

Он выразил надежду, что в понедельник, 23 августа, они с Токаевым соберутся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ и "сверят часы".

Глава государства добавил, что предстоит работа в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в плановом порядке в середине сентября.


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URL: https://www.vb.kg/405254
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