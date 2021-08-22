Сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ посвятят Афганистану

Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ будет обсуждена в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности этой организации. Сессия запланирована на 23 августа и пройдет в режиме видеоконференции, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ходе брифинга, состоявшегося 19 августа в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о комментарии министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, который подчеркнул: когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг к другу афганских сил и этноконфессиональных групп страны.

"Точно также и сейчас, когда талибы взяли власть в Кабуле, в большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное репрезентативное правительство. И уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны", - продолжила Захарова.

Она отметила, что наиболее эффективным механизмом для продвижения внешней поддержки афганского урегулирования являются, по общемировому признанию, расширенная "тройка" (Россия, США, Китай, Пакистан) и Московский формат, в котором участвуют все пять центральноазиатских государств, а также Китай, Пакистан, Иран, Индия, Россия, США и сами конфликтующие стороны. И "Россия готова возобновить работу Московского формата, если это будет сочтено целесообразным".

"Делать прогнозы о перспективах торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном при новом режиме считаем пока преждевременным. Однако у нас нет оснований полагать, что они не получат импульса к дальнейшему развитию после налаживания системы функционирования государственных структур и восстановления спокойствия в афганском обществе", - сказала Мария Захарова.

Как заявил представитель "Талибана" Сухейль Шахин в интервью китайскому телевидению, считает своими главными партнерами в восстановлении Афганистана этой движение считает Турцию и Китай.

По информации Reuters со ссылкой на представителя движения, "Талибан" намерен представить новую систему управления Афганистаном в течение нескольких недель. "Новыми механизмами управления занимаются эксперты в юридической и религиозной сферах, а также специалисты в области международных отношений", - рассказал собеседник агентства.