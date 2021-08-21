Главная афганская поп-звезда сбежала от талибов из страны

Афганская певица и телеведущая Ариана Саид бежала из своей страны после того, как власть перешла к боевикам движения "Талибан". Девушка, которую местные СМИ окрестили "главной звездой Афганистана", вылетела в Турцию, сообщают СМИ.

Ариане Саид 36 лет, помимо всего прочего она является судьей на афганской версии шоу "Голос". Девушка часто выступает за границей, она поет на персидском и на языке пушту. Афганской певица неоднократно получала угрозы со стороны экстремистов.

Саид была сторонницей афганской армии и много раз высказывалась в поддержку правительства до того, как талибы захватили власть в стране. Артистка стала одной из тех, кому посчастливилось сбежать из страны на грузовом самолете США в среду, 18 августа. О своем успешном отъезде из Афганистана 36-летняя девушка рассказала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

"Я здорова и жива. Жду своего рейса домой, в Стамбул. Когда я приду в себя от неверия и шока, я смогу поделиться с вами множеством историй", - написала певица в соцсетях.

Позднее она опубликовала обновленную информацию и сообщила, что вылетела в Турцию.