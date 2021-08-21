Погода
$ 84.30 - 84.70
€ 98.00 - 99.50

Главная афганская поп-звезда сбежала от талибов из страны

175  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Афганская певица и телеведущая Ариана Саид бежала из своей страны после того, как власть перешла к боевикам движения "Талибан". Девушка, которую местные СМИ окрестили "главной звездой Афганистана", вылетела в Турцию, сообщают СМИ.

Ариане Саид 36 лет, помимо всего прочего она является судьей на афганской версии шоу "Голос". Девушка часто выступает за границей, она поет на персидском и на языке пушту. Афганской певица неоднократно получала угрозы со стороны экстремистов.

Саид была сторонницей афганской армии и много раз высказывалась в поддержку правительства до того, как талибы захватили власть в стране. Артистка стала одной из тех, кому посчастливилось сбежать из страны на грузовом самолете США в среду, 18 августа. О своем успешном отъезде из Афганистана 36-летняя девушка рассказала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

"Я здорова и жива. Жду своего рейса домой, в Стамбул. Когда я приду в себя от неверия и шока, я смогу поделиться с вами множеством историй", - написала певица в соцсетях.

Позднее она опубликовала обновленную информацию и сообщила, что вылетела в Турцию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405257
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  