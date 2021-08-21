Мошенники воруют деньги с карточки с помощью бесплатной пиццы

Мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей и запустили фейковую акцию от лица нескольких крупных банков о раздаче бесплатной пиццы, сообщают российские СМИ

Злоумышленики создают сайты, по интерфейсу схожие со страницами банков. В доменах содержится название финансовой организации, а также слова pizza и free.Продвигаются такие сайты с помощью контекстной рекламы в социальных сетях.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: жертве предлагают получить бесплатную пиццу, для этого нужно ввести на сайте свои фамилию и имя, номер телефона и карты, после чего дважды передать код их СМС-сообщения. Этого достаточно, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу доверчивого любителя бесплатной пиццы.