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Мошенники воруют деньги с карточки с помощью бесплатной пиццы

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- Ренат Кольцов
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Мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей и запустили фейковую акцию от лица нескольких крупных банков о раздаче бесплатной пиццы, сообщают российские СМИ

Злоумышленики создают сайты, по интерфейсу схожие со страницами банков. В доменах содержится название финансовой организации, а также слова pizza и free.Продвигаются такие сайты с помощью контекстной рекламы в социальных сетях.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: жертве предлагают получить бесплатную пиццу, для этого нужно ввести на сайте свои фамилию и имя, номер телефона и карты, после чего дважды передать код их СМС-сообщения. Этого достаточно, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу доверчивого любителя бесплатной пиццы.


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URL: https://www.vb.kg/405258
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