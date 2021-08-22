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У кыргызской диаспоры Свердловской области появился новый офис

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- Евгений Денисенко
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Свердловская областная общественная организация "Кыргызстан-Урал" обзавелась в Екатеринбурге новым офисом. Торжественное открытие его прошло с участием сотрудников генерального консульства КР в Екатеринбурге, общественных активистов, представителей Совета аксакалов, других соотечественников.

Как рассказали в генконсульстве, помещение под офис, с правом пользования конференц-залом, предоставила на безвозмездной основе администрация Железнодорожного района города. Трудовых мигрантов и других кыргызстанцев в этом российском регионе здесь будут консультировать юрист и советник Уполномоченного по правам человека КР в Екатеринбурге на общественных началах.

В генконсульстве отметили, что общественная организация "Кыргызстан – Урал" ведет активную работу среди соотечественников, в том числе и в плане их адаптации к российском обществу, содействует решению возникающих проблем.

Проведенная не так этой ОО во взаимодействии с Уральским государственным экономическим университетом, при поддержке генерального консульства КР международная конференция была посвящена как раз вопросам социализации, юридической поддержки мигрантов.

Важным мероприятием, инициированным организацией "Кыргызстан – Урал" в рамках перекрестного года Кыргызстана и России, стала ранее другая международная конференция, под названием "Женское лицо миграции. Социализация детей мигрантов".

"В течении последних лет наблюдается феминизация миграции. Женщины сталкиваются с разными сложностями: от получения медицинской помощи до тяжелых трудовых условий. В решении этих проблем необходимо участие всех заинтересованных лиц – от общественников до представителей органов власти", – заявила в ходе конференции председатель ОО "Кыргызстан-Урал" Гулшан Долонбаева.

Представители этого диаспорального сообщества также активно участвует в различных мероприятиях, организуемых властями, общественностью Свердловской области. В их числе - спортивные соревнования, приуроченные ко Дню народов Среднего Урала, по итогам которых кыргызстанцы нередко завоевывали призовые места.


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URL: https://www.vb.kg/405268
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, Помощь
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