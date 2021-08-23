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Садыр Жапаров примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 августа, примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Планируется обсуждение ситуации в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничных вызовы и угрозы.

Сессия пройдет под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.


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URL: https://www.vb.kg/405285
Теги:
ОДКБ, президент, безопасность, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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