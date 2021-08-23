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Мендкович: Реальное государство талибов - ужаснет большинство исламистов

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- Светлана Лаптева
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Может ли в Кыргызстане работать пропагандистская машина Талибана. На этот вопрос редакции VB.KG ответил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, прямой угрозой является не сам Талибан, а союзные ему организации, которые разместили лагеря на контролируемой им территории.

- Это Аль-Кайда, ИДУ, Джамаат Ансаруллох, отряд имамов аль-Бухари и ряд иных организаций. Как раз эти структуры могут через свои спящие и не совсем спящие ячейки начать пропаганду в Центральной Азии от лица талибов, обещая насадить в регионе - свой порядок.

Но важно понимать, что реальное государство талибов - ужаснет большинство махровых религиозных фундаменталистов из региона. Оно означает полный запрет на музыку и кино, да скачивать тоже нельзя, уничтожение привычных глазу картин и плакатов. Если есть музыкальные инструменты или звукозаписи - лучше выкиньте. Заподозрят, что играете - отрежут уши. Буквально, такие наказания, как отрезание частей теле, в порядке вещей в Талибане.

Мазары у городов и дорог тоже снесут или, как минимум, запретят посещать. Талибы считают это видом идолопоклонства.

Многим может импонировать "порядок железной руки", которые насаждают талибы. Но на практике этой железной рукой насаждается в первую очередь не борьба с коррупцией и уголовной преступностью, а то, что один мой коллега метко назвал "запрет на радость и печаль". Речь о тоталитарной системе бытовых запретов, которая выросла из самых радикальных трактовок ислама и древних обычаев пуштунских сел, чуждых Центральной Азии, - заявил Мендкович.


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URL: https://www.vb.kg/405291
Теги:
Афганистан, ислам, Талибан, Кыргызстан
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