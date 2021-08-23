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Президент наградил призеров Олимпийских игр орденами, деньгами и машинами

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- Оксана Гут
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 23 августа, наградил государственными наградами призеров и участников XXXII летних Олимпийских игр – 2020, состоявшихся в г. Токио (Япония). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, за высокие достижения и большой вклад в развитие отечественного спорта награждены:

орденом "Манас" II степени:

–член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Махмудов Акжол Махамаджанович. За завоевание серебряной медали Олимпийских игр ему также вручен сертификат на сумму в 10 млн сомов и ключи от нового автомобиля марки "Toyota RAV4";

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Тыныбекова Айсулуу Болотовна. За завоевание серебряной медали Олимпийских игр ей также вручен сертификат на сумму в 10 млн сомов и ключи от нового автомобиля марки "Toyota RAV4";

– главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Изабеков Нурбек Канатбекович. Ему вручен сертификат на сумму 8 млн 150 тыс. сомов;

– тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы Республиканского спортивного колледжа им. Шералы Сыдыкова Ахметов Мейрамбек Джанилович. Ему вручен сертификат на сумму 2,5 млн сомов;

орденом "Манас" III степени:

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Жуманазарова Мээрим Рахмадиловна. За завоевание бронзовой медали Олимпийских игр ей также вручен сертификат на сумму в 7 млн сомов и ключи от нового автомобиля марки "Toyota RAV4";

– главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Эркимбаев Азат Сталбекович. Ему вручен сертификат на сумму 3,3 млн сомов

медалью "Данк":

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Медет кызы Айпери. За занятое 5-е место на Олимпийских играх ей также вручен сертификат на сумму в 1 млн сомов;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по тяжелой атлетике Расулбеков Бекдөөлөт Расулбекович. За занятое 6-е место на Олимпийских играх ему также вручен сертификат на сумму в 1 млн сомов;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Шаршенбеков Жоламан Назарбекович. За занятое 7-е место на Олимпийских играх ему также вручен сертификат на сумму в 1 млн сомов;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по плаванию Петрашов Денис Евгеньевич;

– врач функциональной диагностики отделения спортивной медицины Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек Алишева Бактыгуль Насаровна. Ей вручен сертификат на сумму 1,5 млн сомов;

– старший тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Карачолоков Улукбек Осконбаевич. Ему вручен сертификат на сумму 2 млн 750 тыс. сомов.

– старший тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кенжебаев Байгазы Бобунович. Ему вручен сертификат на сумму 4,5 млн сомов;

– тренер-преподаватель по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике, старшего тренера национальной сборной команды Кыргызской Республики по тяжелой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Молдодосов Омуржан. Ему вручен сертификат на сумму 500 тыс. сомов;

– главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Чокаев Сатыбек Мухамедович;

Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики" присвоено:

– члену национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Масловой Дарье Владимировне;

– тренеру-преподавателю отделения по женской борьбе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района города Бишкек Жуманазарову Рахмадилу Кадыркуловичу;

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" присвоено:

– генеральному секретарю Федерации спортивных журналистов Кыргызской Республики Макешову Кабылу Асангелдиевичу;

Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены:

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Азисбеков Атабек Азисбекович;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе Акматалиев Эрназар Кубатбекович;

– тренер-преподаватель отделения по женской борьбе Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Базакечев Тугельбай Молдобаевич. Ему вручен сертификат на сумму 1 млн сомов;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Джузупбеков Үзүр Даниярбекович;

– член национальной сборной команды Кыргызской Республики по фехтованию Петров Роман Александрович;

– старший массажист Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек Еремич Константин Марьянович. Ему вручен сертификат на сумму 1,5 млн сомов;

– тренер-преподаватель по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы № 2 города Ош Жамалдин уулу Акпарали. Ему вручен сертификат на сумму 1 млн сомов;

– тренер-преподаватель отделения вольной борьбы специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ленинского района города Бишкек Изабеков Чынарбек Корчубекович. Ему вручен сертификат на сумму 1 млн 750 тыс. сомов;

– тренер-преподаватель по плаванию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Ынтымак", главного тренера национальной сборной команды Кыргызской Республики по плаванию Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Петрашов Евгений Георгиевич;

– старший тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Таабалды уулу Сүймөнкул;

– тренер-преподаватель по тяжелой атлетике специализированной детско-юношеской спортивной школы по тяжелой атлетике, главного тренера национальной сборной команды Кыргызской Республики по тяжелой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Токтоналиев Камбар Калысбекович. Ему вручен сертификат на сумму 300 тыс. сомов

– Федерация борьбы Кыргызской Республики город Бишкек;

– Федерация тяжелой атлетики Кыргызской Республики город Бишкек.

От имени Президента объявлена благодарность:

– члену национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Кенешбекову Нурсултану Абылбековичу;

– члену национальной сборной команды Кыргызской Республики по пулевой стрельбе Кубанычбековой Каныкей Бообековне;

– члену национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе Лазареву Айаалу Петровичу;

– Почетному вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Бегалиеву Канатбеку Кубатовичу;

– члену национальной сборной команды Кыргызской Республики по дзюдо Золоеву Владимиру Руслановичу;

– члену Федерации борьбы Кыргызской Республики Алтынбек уулу Мирбеку;

– начальнику отдела анализа и развития спорта высших достижений Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Аскарбекову Марату Аскарбековичу;

– первому вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбеку;

– вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Бекбоеву Алмазу Мирбековичу;

– старшему тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Борисовой Татьяне Викторовне;

– члену Исполнительного комитета Азиатской федерации борьбы Жекшенову Таланту Табылбековичу;

– вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Иминову Ахрору Хикматиллаевичу;

– вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Исаевой Динаре Шертаевне;

– тренеру-преподавателю отделения тяжелой атлетики специализированной детско-юношеской спортивной школы города Токтогул Джалал-Абадской области Капаеву Руслану Бекбосуновичу. Ему вручен сертификат на сумму 100 тыс. сомов.

– генеральному секретарю Федерации борьбы Кыргызской Республики Кемеловой Адинай Кемеловне;

– тренеру-преподавателю отделения греко-римской борьбы специализированной детско-юношеской спортивной школы им. Р. Санатбаева Махмудову Хакиму;

– главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Маджинову Русланбеку Муратовичу;

– вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Монолову Айбеку Кытайбековичу;

– тренеру - преподавателю Панфиловской детско-юношеской спортивной школы при Управлении по делам молодежи, физической культуры и спорта Чуйской области Суровцеву Виктору Васильевичу;

– почетному вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Торогелдиеву Асеину Тургунбековичу;

– члену Исполнительного комитета Азиатской федерации борьбы, вице-президенту Федерации борьбы Кыргызской Республики Турганбаеву Мелису Токтомамбетовичу;

– тренеру-преподавателю по фехтованию Федерации фехтования Кыргызской Республики Черных Александру Георгиевичу;

– главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Чокаеву Сатыбеку Мухамедовичу;

– главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по дзюдо Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Юнусову Абдужалилу Мажитовичу;

– Посольству Кыргызской Республики в Японии;

– Государственному агентству по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

– Национальному олимпийскому комитету Кыргызской Республики;

– телевизионному каналу "КТРК Спорт" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

– обществу с ограниченной ответственностью "Акнет".


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Теги:
награда, президент, спорт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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