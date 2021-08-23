Милиция наградила балыкчинца за помощь в розыске пропавшего ребенка

Сегодня, 23 августа, начальник ОВД Балыкчы Улан Кыдыргычев наградил жителя города Келдибека Джумашева за помощь в розыске пропавшего несовершеннолетнего. Ему вручили грамоту.

В целях установления местонахождение людей без вести пропавших на территории города, по инициативе городской милиции был проведены масштабные поисковые мероприятия. Были привлечены представители мэрии, организаций и молодежь города. Город был распределен по секторам, где сотрудники милиции и общественность провели подворовый обход, с раздачей специально выпущенных ориентировок о тех, кого ищут.

В ходе данного мероприятия, в городской отдел милиции позвонил старший смены ОсОО АО "Заслон" охранного агентства Келдибек Джумашев, и сообщил о том, что возле супермаркета, где он дежурит, находится несовершеннолетний мальчик.

По данному сообщению на место прибыли сотрудники милиции и обнаружили ребенка. При выяснении обстоятельства выяснилось, что обнаруженный 13-летний житель села Садовое П.Б., числиться с 10-августа как без вести пропавшим в ОВД Московского района Чуйской области. Мальчик был передан коллегам из соседней области.

Вручая грамоту, начальник городской милиции отметил, что ежедневно сотрудники милиции ведут розыск без вести пропавших, и только совместными усилиями правоохранителей и неравнодушных граждан можно в разы увеличить эффективность данной работы.