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"Алга" вновь стала лидером (фото)

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- Вячеслав Аникин
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В минувшее воскресенье прошел очередной, 18 тур чемпионата страны по футболу среди команд премьер-лиги. Результаты нескольких матчей стали неожиданными не только для болельщиков, но и специалистов этого вида спорта.

Так, многократный чемпион страны - бишкеский "Дордой" проиграл в Кочкор-Ате местному "Нефтчи" со счетом 0:2. Дордоевцы еще пару недель назад с большим трудом догнали в турнирной таблице "Алгу", но затем в их игре наступил очередной труднообъяснимый спад. Так, во втором полуфинальном матче они проиграли бишкекской "Алге"со счетом 1:3. И теперь вот новая неудача. Нельзя сказать, что дордоевцы полностью провалили этот матч, они временами играли по-чемпионски, то есть грамотно и уверенно, но в их действиях на футбольном поле появилась какая-то апатия, футболисты, похоже, потеряли общий язык между собой. К тому же, в их составе, и прежде всего в защите, появились бреши. Покинул клуб российский защитник Андрей Шипилов, который отыграл в "Дордое" всего несколько матчей, другой легионер стоппер Максим Шило получил черепно-мозговую травму. А без мощной оборонительной линии сегодня в футбол играть невозможно. Но самое главное, команду покидает ее основной снайпер и капитан Мирлан Мурзаев. Его пригласили в индийский клуб "Чиннае" и лидер решил под занавес своей футбольной карьеры немного подзаработать. Пожелаем ветерану удачи в новой команде, однако, отметим, что равноценных ему нападающих в "Дордое" пока нет. Есть, конечно, способные форварды, но им еще необходимо много работать над повышением своего мастерства.

Но есть еще одна причина, из-за которой быть может "Дордой" стал терпеть одно поражение за другим. Невозможно с точностью утверждать, но кажется в команде тренер и игроки стали недопонимать друг друг друга. Так было с бывшими тренерами этого клуба Сергеем Дворянковым из России, специалистом из Сербии Завишой Милосавлевичем. Не дай Бог, если черная кошка пробежала между нынешним наставником "Дордоя" Александром Крестининым и футболистами. В таком случае не видать "Дордою" чемпионства. Гендиректору футбольного клуба "Дордой" Борису Подкорытову, президенту Аскару Салымбекову необходимо, наверно, срочно гасить возможный конфликт или выяснить причины частых поражений команды.

Сейчас у "Дордоя" 37 очков, и он на три очка отстает от бишкекской "Алги", которая тоже в свою очередь демонстрирует неровную игру. VB.KG уже рассказывал о том, как алгинцы в прекрасном боевом стиле в полуфинале обыграли на прошлой неделе "Дордой". Казалось бы, подопечные тренера Валерия Березовского после нескольких неудач нашли свой победный стиль, но радоваться болельщикам этой команды было преждевременно. В матче против молодежной дружины "Илбирс" (Бишкек) алгинцы едва не потеряли драгоценные турнирные очки.

18-летние футболисты "Илбирса" с первых минут матча завладели инициативой. Они не давали возможности алгинцам начать атаки, а сами постоянно "раздували пожар" у ворот именитых соперников. Со стороны могло даже показаться, что "Илбирс" опытная дружина, а алгинцы только-только начинают шаги в большом футболе. В первом тайме подопечные Валерия Березовского всего лишь один раз нанесли опасный удар по воротам Курманбека Нурланбекова. Бывший игрок сборной Кыргызстана Антон Землянухин попал мячом в перекладину, а больше ничего опасного алгинцы у ворот "Илбирса" не создали.

Но в начале второго тайма алгинцам удалась результативная атака. Гол на свой счет записал защитник Даниил Артюков. В спорте часто говорят: "Победителей не судят" и это правильно. Но все же тренеру Валерию Березовскому и начальнику команды Меклису Кошалиеву давно пора провести серьезный разбор полетов, то есть выяснить почему их подопечные выступают крайне нестабильно.

Нет стабильности в игре ошского "Алая". В минувшем туре он сыграл вничью -1:1 - с земляками из "Каганата". Не хватает пока футболистам "Алая" атакующей мощи. Постоянные перепасовки мяча друг другу ни к чему хорошему привести не могут. Поэтому "Алай" и выступает не ровно, красивые победы у него чередуются с труднообъяснимыми поражениями. Сейчас команда занимает четвертое место, что для нее очень плохо.

Кантская "Абдыш-Ата" в гостях разгромила "Кара-Балту" со счетом 6:2. Интересную дружину создает тренер из Нидерландов, турок по происхождению, Арикан Абдурахман. Команда из Канта сегодня старается играть в быстрый, разноплановый футбол. После этой победы "Абдыш-Ата" заняла третью строчку в турнирной таблице.

После прошедшего в воскресенье тура в чемпионате страны наступил перерыв. В начале сентября в Бишкеке пройдет международный турнир под названием "Кубок трех наций". 2 сентября сборная Кыргызстана сыграет с дружиной Палестины, а 7 сентября с командой Бангладеш. Тренер нашей сборной Александр Крестинин намерен в предстоящем турнире дать возможность проявить себя молодым игрокам. Ни один из ветеранов в сборную не приглашен. Рисковый мужик, наш коуч!


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URL: https://www.vb.kg/405307
Теги:
Алга, футбол, чемпионат, Кыргызстан, Дордой
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