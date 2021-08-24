Президент второй раз вернул депутатам закон о профсоюзах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров повторно наложил вето на скандальный законопроект о профсоюзах. Об этом сообщил председатель Центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Отмечается, что, что ранее закон, принятый парламентариями 31 марта 2021 года уже был отклонен президентам и возвращен депутатам с возражениями.

Согласно первым возражениям главы государства депутаты должны были доработать проект закона и подготовить согласованный вариант. При этом в состав согласительной комиссии, депутаты должны были включить представителей Кабинета министров КР, самих профсоюзов и объединений (ассоциаций) работодателей. Однако этого сделано не было. Документ был принят депутатами и направлен на подписание президенту вновь в сыром виде.

Законопроект, принятый 30 июня, еще в большей мере нарушал международные нормы и устанавливал жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, в том числе, Федерации профсоюзов. Более того, в проект включена целая глава, определяющая достаточно детальные условия формирования рабочих органов, сроки и порядок избрания руководящих органов Федерации профсоюзов Кыргызстана. Эти условия должны устанавливаться Уставом Федерации. Установлена абсолютная монополия Федерации, как единственного профсоюзного органа – социального партнера высшей государственной власти Кыргызстана. Многие статьи носят расплывчатый характер, противоречат друг другу.

Принятый 30 июня депутатами законопроект предусматривал финансирование кабинетом министров деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана, что не предусмотрено законом КР "О республиканском бюджете".

Подписание данного закона могло повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +, дающее право беспошлинной торговли со странами евросоюза.

Правительством КР было дано отрицательное заключение по данному проекту, многие замечания не были учтены. Также руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и др. В администрацию Президента поступило около 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта.

Теперь депутатам предстоит вновь доработать проект. Причем теперь представление законопроекта и возражений президента в парламенте для объективности поручено Министерству здравоохранения и социального развития КР.