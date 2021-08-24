В ОДКБ заявили о готовности к сотрудничеству с Узбекистаном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к сотрудничеству с Узбекистаном, но его возвращение в эту структуру зависит от народа и руководства страны. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщают СМИ.

ОДКБ ждет Узбекистан

"Мы готовы к сотрудничеству с Узбекистаном, такое сотрудничество уже осуществляется. Узбекские военнослужащие принимают участие в некоторых наших мероприятиях, прежде всего учениях. Это полезно с точки зрения обмена опытом. Но возвращение Узбекистана в состав нашей организации будет зависеть, прежде всего, от воли узбекского народа и руководства этой страны", - сказал он.

Генсек ОДКБ также приветствовал участие Узбекистана в состоявшейся внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, посвященной ситуации в Афганистане.

Угрозы на границе

Зась подчеркнул, что в ОДКБ максимально серьезно воспринимают угрозы, исходящие с территории Афганистана, в связи с чем тщательно отслеживают обстановку в центральноазиатском регионе. В частности, Генеральный секретарь напомнил о своем посещении таджикско-афганской границы и недавнем выезде в регион оперативной группы во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

Сейчас Организацией прорабатываются практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. Так, в ближайшие месяцы вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу.

Генеральный секретарь ОДКБ заявил о том, что в настоящее время силовые органы Таджикистана уверенно контролируют обстановку на границе с Афганистаном, однако обратил внимание на необходимость оказания государству военно-технической помощи.

"На сегодняшний день таджикские пограничники, вооруженные силы достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана", – отметил Зась.

Ситуация в Панджшерском ущелье

Генсек также коснулся событий, разворачивающихся в районе Панджшерского ущелья на территории Афганистана, остающегося последним оплотом антиталибских сил. Генеральный секретарь ОДКБ выразил убежденность в том, что стороны должны воздержаться от силовых мер и высказался за достижение компромисса переговорным путем. "Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", – сказал он.

Что с наркотрафиком?

Генеральный секретарь назвал преждевременными оценки, связанные с выполнением талибами обещаний, касающихся борьбы с производством и транспортировкой наркотических средств. "Если сейчас эти обещания [снижение наркотрафика] будут выполняться, конечно, мы это можем только приветствовать. Надеемся, что они будут выполняться", – заявил он.

Сотрудничество с НАТО

Отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия ОДКБ с НАТО, Зась отметил, что считает целесообразным сотрудничество с Альянсом по ряду проблем, включая афганскую. Вместе с тем Генеральный секретарь ОДКБ констатировал неготовность Брюсселя к диалогу.

"Если говорить о взаимодействии с НАТО, то мы давно высказывали готовность к развитию по всем актуальным для наших организаций вопросам, угрозам, в том числе по Афганистану. К сожалению, со стороны государств-членов НАТО такой готовности не проявлено. Хотя я считаю, такой диалог, такое взаимодействие пошло бы только на пользу локализации тех угроз, которые исходят из этой ситуации в Афганистане", - сказал Станислав Зась.

Как ожидается, вопросы, касающиеся обстановки в Афганистане и вокруг него, станут центральными в ходе запланированной на 16 сентября в Душанбе очной сессии СКБ ОДКБ, сказал Генеральный секретарь.