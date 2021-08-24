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В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"

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В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины по Одесской области.

Мужчину задержали во время церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы. При этом американец якобы вел себя "вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами", а также пытался убежать от полицейских.

На видео, опубликованном местными СМИ, американец во время задержания высказывает возмущение из-за действий украинских правоохранителей. В частности, он заявил, что не сделал ничего плохого, назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом.

"Я просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине?" - задался вопросом он.

Издание "Думская" опубликовало фото с паспортными данными мужчины, из которых следует, что он действительно является гражданином США, но при этом родился он в России.

Полиция составила в отношении мужчины протоколы по статьям "мелкое хулиганство" и "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/405380
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