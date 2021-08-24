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Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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Российская команда по пляжному футболу в матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира обыграла сборную Японии со счетом 7:1. Крупная победа позволила подопечным Михаила Лихачева занять первое место в группе А и выйти в плей-офф.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На турнире сборная представляет команду Российского футбольного союза (РФС).

Россияне открыли счет в матче уже на девятой секунде - после удара капитана команды Антона Шкарина мяч попал в капитана японцев Одзу Морейру, от которого залетел в ворота. В первом периоде россияне забили еще два мяча, отличились Артур Папоротный (3-я минута) и Федор Земсков (8). Во втором периоде гол забил голкипер национальной команды Максим Чужков (15), он пробил со своей половины поля, после рикошета от песка мяч перелетел голкипера японцев. В составе сборной России еще два гола забил Папоротный (25, 27), также забитым мячом отметился Борис Никоноров (36), у японцев единственный гол на счету Такуя Акагумы (32).

После игры Лихачев отметил, что игроки сборной России сыграли против команды Японии лучше, чем могли. "Дело в том, что мы по турнирной ситуации были приперты к стенке - если бы сегодня проиграли, то остались бы за бортом четвертьфинала, покинули чемпионат мира, - сказал Лихачев. - Да, сегодня я всем доволен, спасибо команде, всем нашим ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что у нас многое получилось, нам нужна была только победа, к счастью, ребята сегодня сыграли даже лучше, чем могли".

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/405385
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