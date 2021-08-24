"Закон "О защите от ложной информации" научит граждан КР ответственности"

Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации" безусловно относится как к теме обеспечения информационной безопасности, так и к проблеме повышения культуры общения и ответственности. Об этом в интервью нашей редакции заявил к.ф.н., политолог Эмиль Каниметов.

По его словам, как раз отсутствие ясного понимания коммуникативной общезначимости и роли ТВ в формировании массового настроя и чувств в перестроечные годы сыграли свою роль в манипуляции массовым сознанием и его извращении.

- Пусть этот закон заработает, когда на практике создадутся прецеденты и судебные дела. Посмотрим, на самом ли деле этот закон приведет к притеснениям простых людей со стороны госорганов или же чаша весов будет преобладать в сторону прекращения целенаправленной деятельности манипуляторов и ответственности за свои слова, – говорит ученый.

Он отметил, что без прозрачности в практической деятельности всех заинтересованных сторон и реальной законопрактики невозможно никакое эффективное законотворчество. Эксперт убежден, что осознание ответственности за свои слова приводит к ответственности за свою и окружающую жизнь.

- Очернение и устранение из информационного поля активных политических и общественных деятелей является хорошо замаскированной частью пиар-компаний на выборах в Кыргызстане, также эти действия применяются при политических противостояниях. Вполне возможно, что "ослиная" PR-компания против Юруслана Тойчубекова была связана с его гражданской активностью, с его предложениями по разработке местных золоторудных месторождений посредством собственных, кыргызских акционерных обществ. Кто теперь может разобраться, на самом деле ли тогда госслужащий Юруслан Тойчубеков кормил народ ослиным мясом через сеть точек по реализации самс. Сколько еще подобных скрытых PR- компаний были проведены, а наши граждане были манипулированы с определенной политической и другой целью? Могли ли конкретные лица опротестовать и остановить организованное "очернение" посредством СМИ? Очевидно, что нет, – заявил политолог.

Каниметов напомнил, что уже давно не является новостью очень низкий уровень культуры общения и ответственности в социальных сетях, низкий уровень профессиональной подготовки большинства кыргызстанских журналистов.

- Особенно кыргызскоязычный сегмент Интернета засорен низкокачественными сообщениями на уровне "ушаков", когда они выдаются как полноценные информационные события. Тут фейковую новость запретами не остановишь. Пора бы также прекратить относиться к кыргызскоязычному сегменту интернета как к второстепенному при очень активной кыргызскоязычной политизированной части населения. Кыргызскоязычный сегмент необходимо развивать параллельно и независимо от русскоязычного сегмента, – уверен эксперт.

Госорганам в области информации следует быстро и активно работать с кыргызскоязычным сегментом, предоставлять материальные ресурсы прежде всего тем, кто способствует развитию государственного языка в Интернете, советует ученый.

- Миллионы пользователей, которые владеют только одним государственным языком остались один на один с "ушаками" и пустотой. Во многом по этой причине, по сравнению с рускоязычными информационными сообщениями, кыргызскоязычные видеоролики, фейк-ньюсы могут набирать огромное количество просмотров, – добавил политолог.