МИД РФ: Россия против присутствия военных США в странах ЦА

Страны Центральной Азии не заинтересованы в размещении американских военных на своей территории после их ухода из Афганистана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По-моему, Wall Street Journal спрашивала, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

По словам министра, размещение американских военных, которые продекларировали цель "держать под прицелом Афганистан и при необходимости бомбить его", означает мгновенное превращение соседних государств в мишень. Но вряд ли, считает Лавров, какая-то страна, будь то из Центральной Азии или где-то еще "заинтересована стать такой мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы".

При этом глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что Россия готова к работе в Совете Безопасности ООН по Афганистану, а также к встрече пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения ситуации в стране.

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что США изучают возможность перебросить часть войск из Афганистана в страны Центральной Азии. Вместе с тем собеседники издания подчеркнули, что это затруднительно из-за "большого военного присутствия" России в регионе и растущего влияния Китая. В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о том, что размещение американских военных баз в регионе создало бы там напряженность и привело бы к дестабилизации ситуации в этих странах.