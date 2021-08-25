Путин: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил Владимир Путин, принявший 24 августа участие во втором этапе XX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"

"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши Вооружённые Силы в конфликт "всех против всех" – там, по-моему, это и происходит, – в конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий", - отметил президент РФ.

"У СССР, - продолжил он, - был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки. Могу сказать, что у нас есть эффективные возможности обеспечить нашу безопасность и прежде всего надёжно защитить Россию, наших граждан от угрозы международного терроризма. А она, эта угроза, к сожалению, сохраняется, надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться".

Владимир Путин напомнил, что "это было совсем не так давно" и в России: "На Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплочённый отпор, если бы жители Дагестана, Чечни, других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле".

Глава государства подчеркнул, что Россия – практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования, ликвидировать бандподполье. Однако российский лидер считает, что "есть опасность того, что террористы, разного рода группировки, нашедшие прибежище в Афганистане, используют хаос, который оставили в этой стране после себя наши западные коллеги, и попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах".

"А это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции. Это всё угрозы для нас, они абсолютно реальные", - заявил Владимир Путин.