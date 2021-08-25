Мирзиёев велел прикрепить к каждой махалле по смотрителю за деревьями

В Узбекистане к каждой махалле прикрепят по человеку, который будет ухаживать за растущими на вверенной территории деревьями. Зарплата таким работникам будет выплачиваться из средств фонда общественных работ. Об этом стало известно на прошедшем 24 августа под председательством президента Шавката Мирзиёева видеоселекторном совещании по приоритетным задачам в сфере охраны окружающей среды.

Как отметила пресс-служба главы государства, совещание прошло в критическом духе. Для начала было сообщено о снятии с должности Алишера Максудова - председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Он уволен "за системные проблемы в сфере и допущенные недостатки в работе". Максудов возглавил комитет в середине ноября 2020 года. Его предшественник, Шавкатжон Абдуразаков, проработал на это посту менее полугода.

Критике была подвергнута не только деятельность Госкомитета, но и других ведомств и отделов местных хокимиятов (администраций), ответственных за экологию. Президент выразил недовольство отсутствием инициативной и практической работы в этом направлении.

В частности, отмечалось, что за последние четыре года количество пылегазовых выбросов в городах вчетверо превысило норму. 90% выбросов в атмосферу приходится на города Ташкент, Самарканд, Фергана, Андижан, Наманган, Коканд, Навои, Бухара, Чирчик, Ангрен, Алмалык, Бекабад, Гулистан и Нукус.

Численность деревьев и кустарников в регионах сократилась в три-четыре раза, в среднем по стране - на 8%. В районах, областных центрах и Ташкенте растительность высаживается без учета местного климата, поэтому быстро гибнет, хокимы районов пренебрегают работами по благоустройству и озеленению, улицы завалены мусором, - негодовал президент.

В частности, он раскритиковал повсеместную высадку елей и других видов хвойных деревьев и обустройство газонов: "Повсюду в городе высажено много ели и газона, которым требуется много воды. Неужели никто не подумал о том, чтобы высадить растения, подходящие под наши [климатические] условия? Например, вместо газона можно посадить ландшафтные кустарники, каштаны, березу, клен, тюльпановое дерево?" - перечислил глава государства.

Он потребовал высадить до конца года по всему Узбекистану 115 млн деревьев и кустарников, в том числе – чинары, фруктовые, орех, шелковицу и другие. Озеленить необходимо территории вокруг жилых домов, бизнес-объектов, полевые участки, каналы, автотрассы и так далее. Еще 330 тысяч деревьев будет высажено весной 2022 года. Ухаживать за деревьями, кроме работников в каждой махалле, будут специальные группы из пяти человек, для чего в районных и городских отделах благоустройства откроют, в общей сложности, 10 тысяч штатных единиц.

В каждом регионе будет создано отделение фонда "Яшил замин" ("Зеленая земля"). За счет него местные власти должны будут бесплатно раздать населению не менее пяти миллионов саженцев плодовых и ландшафтных деревьев.

В каждом городе и районном центре должно появиться не менее двух "зеленых скверов" и общественных парков, - заявил Мирзиёев. "Надо признать, что около 300 парков в республике принадлежат различным министерствам и ведомствам, и большинство из них находятся без присмотра", - посетовал президент.

Губернаторам региона поручено до конца года организовать в парках "тихие зоны", отдав под них не менее 60-70 процентов территории и запретив на этих участках строительство зданий и сооружений. В каждом районе Ташкента будет создано по одной зеленой прогулочной площади, "зеленые зоны" должны появиться также в каждом микрорайоне с многоэтажными домами.

Кроме того, президент заявил о необходимости за два месяца восстановить 4,5 тысячи километров внутренних оросительных сетей в городах и районах.

Источник: fergana.media