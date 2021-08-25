Садыр Жапаров поздравил Внутренние войска МВД с 80-летием образования

Президент КР Садыр Жапаров вчера,24 августа, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Внутренних войск Министерства внутренних дел страны. В рамках торжества Глава государства вручил Боевое знамя, как особый почетный знак, символ воинской чести, доблести и славы, подразделениям Внутренних войск МВД.

Далее глава государства ознакомился с новейшим материально-техническим оснащением органов внутренних дел и отремонтированным зданием центрального аппарата МВД.

Президенту продемонстрировали зал для проведения онлайн-конференций и встреч с официальными делегациями международных партнеров. Особое внимание уделено центру оперативного управления и координации, который в режиме онлайн отслеживает ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны.

Главе государства показали созданный Центр пресс-службы МВД Кыргызской Республики (по работе со средствами массовой информации и общественностью).

Также Садыр Жапаров ознакомился с новой техникой Патрульной милиции, в том числе с электромотоциклами, автомашинами, вооружением, переносными портативными радиостанциями и множеством других образцов специальной техники. Кроме того, были представлены макеты комплектов новой формы участковых инспекторов милиции в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах. Они также будут обеспечены служебными планшетами и боди-камерами.

Далее, глава государства возложил цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.