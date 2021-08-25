Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

За неделю в Бишкеке выявлены 188 водителей авто с иностранными госномерами

441  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 13 августа по 20 августа инспекторами патрульной службы милиции было выявлено 188 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

Всего: 139 госномеров России, 16 госномеров Армении, 8 госномеров Абхазии, 13 госномеров Грузии и 7 - других иностранных автомобилей. Водворены 4 авто на специализированную штрафную стоянку, согласно кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

"УПСМ по ГУВД г. Бишкек продолжит проверку и будет применять меры в отношении водителей нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками скрывающихся от камер видеонаблюдения в рамках специального проекта "Безопасный город"", - заявили в патрульной службе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405426
Теги:
нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  