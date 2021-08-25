За неделю в Бишкеке выявлены 188 водителей авто с иностранными госномерами

С 13 августа по 20 августа инспекторами патрульной службы милиции было выявлено 188 нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными или транзитными номерными знаками. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

Всего: 139 госномеров России, 16 госномеров Армении, 8 госномеров Абхазии, 13 госномеров Грузии и 7 - других иностранных автомобилей. Водворены 4 авто на специализированную штрафную стоянку, согласно кодексу о нарушениях Кыргызской Республики.

"УПСМ по ГУВД г. Бишкек продолжит проверку и будет применять меры в отношении водителей нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками скрывающихся от камер видеонаблюдения в рамках специального проекта "Безопасный город"", - заявили в патрульной службе.