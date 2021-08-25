В Кочкорском районе имеется ряд недостатков в подготовке к зимнему периоду

В Кочкорском районе Нарынской области имеется ряд недостатков в подготовке к осенне-зимнему периоду. К такому выводу представители министерства энергетики и промышленности пришли по итогам проверки готовности энергообъектов и социальных учреждений Нарынской области к отопительному сезону.

Директор государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при министерстве энергетики и промышленности Эркин Тавашаров заявил, что в системе электроснабжения Кочкорской районной больницы не соблюдены правила техники безопасности.

- Воздушная линия 0,4 кВ котла не протянута надлежащим образом. В случае ветра это приведет к замыканию проводов и может спровоцировать пожар. Как следствие электроснабжение больницы будет отключено. Кроме того, больничный трансформатор закрыт не на замочный ключ, а проволокой. Нет гарантии того, что кто-нибудь, в том числе дети не попытаются открыть его из интереса. Требования безопасности нарушены, - сказал Эркин Тавашаров

Энергетикам поручено устранить эти неполадки. Также было рекомендовано срочно отремонтировать один из трех котлов районной больницы.

Комиссия проверила готовность котлов энергообъектов и бюджетных предприятий города Нарын. Результаты проверки показали, что в госпредприятии "Кыргызжылулукэнерго" отсутствует резервный трансформатор на 6/35 кВ. Предприятию было рекомендовано приобрести недостающий важный элемент. Вместе с этим было предложено в социальных и энергетических объектах установить энергосберегающие LED лампы. Поскольку в указанных объектах используются лампочки старого образца.