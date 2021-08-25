Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

В Кочкорском районе имеется ряд недостатков в подготовке к зимнему периоду

86  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кочкорском районе Нарынской области имеется ряд недостатков в подготовке к осенне-зимнему периоду. К такому выводу представители министерства энергетики и промышленности пришли по итогам проверки готовности энергообъектов и социальных учреждений Нарынской области к отопительному сезону.

Директор государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при министерстве энергетики и промышленности Эркин Тавашаров заявил, что в системе электроснабжения Кочкорской районной больницы не соблюдены правила техники безопасности.

- Воздушная линия 0,4 кВ котла не протянута надлежащим образом. В случае ветра это приведет к замыканию проводов и может спровоцировать пожар. Как следствие электроснабжение больницы будет отключено. Кроме того, больничный трансформатор закрыт не на замочный ключ, а проволокой. Нет гарантии того, что кто-нибудь, в том числе дети не попытаются открыть его из интереса. Требования безопасности нарушены, - сказал Эркин Тавашаров

Энергетикам поручено устранить эти неполадки. Также было рекомендовано срочно отремонтировать один из трех котлов районной больницы.

Комиссия проверила готовность котлов энергообъектов и бюджетных предприятий города Нарын. Результаты проверки показали, что в госпредприятии "Кыргызжылулукэнерго" отсутствует резервный трансформатор на 6/35 кВ. Предприятию было рекомендовано приобрести недостающий важный элемент. Вместе с этим было предложено в социальных и энергетических объектах установить энергосберегающие LED лампы. Поскольку в указанных объектах используются лампочки старого образца.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405447
Теги:
Нарынская область, трансформатор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  