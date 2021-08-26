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Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу

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- Александра Василькова
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Боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока "не наладится система обеспечения их безопасности", об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на медиакомпанию BBC.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид назвал это предписание временной мерой, пояснив, что силы безопасности "Талибана" еще "не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними".

"До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - сказал он.

Представители "Талибана" почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают до некоторых видов работы, включая работу в СМИ.

18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четверых детей за отказ готовить им еду, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.

За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.


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URL: https://www.vb.kg/405472
Теги:
Афганистан, Талибан
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