Погода
$ 84.50 - 84.82
€ 98.15 - 99.47

НЦПП вновь обратился в прокуратуру по сулюктинскому стационару для пожилых

214  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наццентр по предупреждению пыток направил повторный акт в прокуратуру из-за нарушений в сулюктинском стационаре для пожилых и ЛОВЗ, поскольку администрация соцучреждения проигнорировала замечания представителей НЦПП .

Представители Наццентра КР по предупреждению пыток в Баткенской и Джалал-Абадской областях Айгуль Табалдыева и Алишер Эрматов 22 июня провели специальную проверку в сулюктинском стационаре для пожилых и людей с ограниченными возможностями. Тогда в условиях содержания постояльцев дома-интерната эксперты обнаружили множество нарушений и рекомендовали их устранить. По всем фактам составили акт, который направили в прокуратуру города Сулюкты для реагирования.

Накануне, 25 августа, сотрудники региональных представительств НЦПП КР приехали в социальное учреждение с промежуточной проверкой и убедились, что администрация стационара почти полностью проигнорировала замечания.

"Несмотря на выданное прокуратурой представление, нарушения не были устранены, виновные в сложившейся ситуации не привлечены к дисциплинарной ответственности. Из перечня замечаний можно исключить только один пункт: банщику оформили санитарную книжку", - сообщил Алишер Эрматов, руководитель представительства центра в Джалал-Абадской области.

Сотрудники НЦПП составили новый акт, который также будет направлен в прокуратуру.

Напомним, в ходе июньской проверки представители Наццентра по предупреждению пыток обнаружили, что у поваров и других сотрудников учреждения санитарные книжки не были заверены подписью и печатью, сырые и готовые продукты хранились в холодильнике на одной полке, в аптечке были не все наименования лекарств, а часть медикаментов оказались с истекшим сроком годности. В медпункте также нет специальных боксов для медицинских отходов и холодильника для хранения лекарств. Кроме того, в учреждении нарушены нормы жилой площади, по которым на одного человека должно быть предусмотрено 3,25 квадратных метра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405501
Теги:
прокуратура, пытки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  