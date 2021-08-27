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МВД проводит спортивные соревнования, посвященные 30-летию независимости КР

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- Айжан Мамбеталиева
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В честь 30-летия независимости страны в республиканском учебном центре (РУЦ) МВД проходят спортивные соревнования среди личного состава преподавателей центра.

В первый день женщины состязались в комбинированной эстафете. Затем две мужские команды сыграли в футзал, где одна выиграла со счетом 11:7. Также в спортивном зале состязались смешанные команды по волейболу.

В этот же день в Ошском филиале проходят соревнования среди личного состава по спортивной эстафете, футзалу, волейболу, гиревому спорту и по подтягиванию на турнике.

Начальник республиканского учебного центра МВД полковник милиции Кылыч Кадыркулов отметил, что каждый сотрудник милиции

должен быть подтянутым, физически развитой личностью. А тем более, преподавательский состав должен быть образцом для будущих милиционеров.

Поэтому в РУЦ на постоянной основе проводятся спортивные мероприятия, два раза в неделю проходят занятия по физической подготовке. Для занятий спортом в Республиканском учебном центре имеются все условия – спортивный зал для игр в волейбол, баскетбол и футзал, площадка для занятий борцов и самбистов, тренажеры, поле для мини-футбола на открытом воздухе. Также начальник РУЦ МВД отметил, что на их спортивной базе проводятся различные соревнования среди всех силовых структур Кыргызстана.

Так весной ими совместно с Федерацией рукопашного боя был организован турнир по рукопашному бою, в котором участвовали бойцы МВД, внутренних войск, ГКНБ, военного института и полка специального назначения. А команда по волейболу преподавателей старше 40 лет на протяжении нескольких лет занимает первое место среди вузов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/405543
Теги:
МВД, спорт
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