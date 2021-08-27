Взрыв в Таразе: президент КР выразил соболезнования главе РК

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени народа Кыргызстана и от себя лично в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-сллужба главы государства.

"С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшего за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.