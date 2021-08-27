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Взрыв в Таразе: президент КР выразил соболезнования главе РК

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- Александра Василькова
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Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени народа Кыргызстана и от себя лично в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-сллужба главы государства.

"С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшего за собой гибель людей. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/405545
Теги:
взрыв, Казахстан, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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