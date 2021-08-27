В РУз договоры страхования теперь будут заключаться только на госязыке

В Узбекистане договоры страхования теперь будут заключаться только на государственном языке, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено законом "О страховой деятельности", который сегодня был одобрен сенаторами.

Документ также закрепляется процесс заключения договоров страхования в электронном виде через Интернет.

"Ряд новых норм важен тем, что направлен на укрепление защиты прав потребителей страховых услуг и других субъектов страховой деятельности, повышение страховой грамотности населения и укрепление доверия к страхованию, обеспечение открытости и прозрачности страхового рынка. Закон основан на проверенной национальной практике и международных принципах в области страхования", – отметили в Сенате.

Кроме того, в законе четко определены права и обязанности профессиональных участников страхового рынка – страховых организаций, страховых брокеров, аджастеров, ассистансов, актуариев и сюрвейеров.