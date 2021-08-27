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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел совещание в жилмассиве Токольдош

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 27 августа, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное рабочее совещание в жилмассиве Токольдош.

Ранее проблемы жителей указанного района города были озвучены депутатом БГК фракции "Ынтымак" Гульназ Халиловой. Большое беспокойство вызывали вопросы безопасности перехода горожанами и школьниками улицы Льва Толстого и железнодорожных путей.

В связи этим высказывались просьбы к мэрии провести капитальный ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного на данном отрезке улицы Льва Толстого. Также серьезной и очень важной проблемой жителей Токольдоша является нерешенность вопроса с 51 земельным участком, вокруг которых в течение многих лет идут споры жителей с городскими службами.

Айбек Джунушалиев дал поручения курирующему вице-мэру, главе Октябрьской муниципальной администрации и соответствующим структурам мэрии принять меры по решению поднятых жителями Токольдоша и депутатом БГК вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/405566
Теги:
мэрия, мэр
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