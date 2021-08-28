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Кыргызские дипломаты в РФ помогли мигрантам с возвращением паспортов

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- Евгений Денисенко
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Еще в одну ситуацию, связанную с нарушением в России прав трудовых мигрантов из Кыргызстана, пришлось вмешаться сотрудникам его посольства. Для этого представителям консульского отдела дипмиссии понадобилось совершить выезд в город Балабаново Калужской области.

Такая командировка, сообщили в посольстве, понадобилась в связи с обращением группы соотечественников, ранее устроившихся на работу в расположенное здесь ООО "Техмашимпекс". В Балабаново они приехали, воспользовавшись посредничеством малознакомой женщины, в мае текущего года из Бишкека.

Но, как было установлено, еще по прилету, в аэропорту "Шереметьево" женщина по имени Айнагуль, встретившая эту группу в составе 18 человек, сразу забрала у всех паспорта, после чего привезла мигрантов в Балабаново.

Получить паспорта на руки кыргызстанцам в течение их работы на предприятии так и не удалось, что затрудняло их пребывание на российской территории, создавало дополнительные риски при возможных встречах с сотрудниками правоохранительных органов. И тогда было решено обратиться за содействием к родному посольству в Москве.

В результате усилий, предпринятых сотрудниками консульского отдела, документы их владельцам были возвращены. С соотечественниками проведена разъяснительная работа по вопросам трудового законодательства РФ, необходимости заключения с работодателями трудовых договоров.

"Работа по данному факту будет продолжена по линии правоохранительных органов России и Кыргызстана с целью пресечения организации незаконной миграции", - проинформировали в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/405568
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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